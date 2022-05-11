Центробанк скорректировал курсы доллара и евро

Центробанк РФ установил официальные курсы валют на четверг. Так, доллар теперь стоит 68,83 рубля, он подорожал на 1,45 рубля, а евро — 72,63 рубля, курс вырос на 1,5 рубля.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

На прошлой неделе курс рубля устойчиво рос. Так, доллар дешевел до 65,31 рубля, а евро — до 70,2 рубля. Эксперты называли ключевым фактором укрепления российской валюты приток экспортной выручки.

Однако 6 мая рубль стал дешеветь — впервые за две недели. Торги 11 мая подтвердили этот тренд, российская валюта продолжила падение, однако специалисты не исключают возвращение рубля к росту в ближайшее время.