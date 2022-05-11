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Профицит российского бюджета вырос до 800 млрд рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 миллиардов рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет».

Сумма доходов составила 9,7 триллиона рублей, а расходов — 8,9 триллиона. Казна получила 7,7 триллиона в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 триллионов от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 миллиарда рублей, приводят «Известия» данные «Электронного бюджета».

Консолидированный бюджет России — то есть сумма всех региональных бюджетов — также по итогам четырех месяцев исполнен с большим плюсом. Профицит составил 16,6 триллиоона рублей. Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 триллиона рублей, расходы — 13,6 триллиона.

В ближайшие кварталы профицит бюджета сменится его дефицитом, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. С одной стороны, развитие кризиса приведет к постепенному сужению ненефтегазовых доходов. С другой, антикризисные меры властей приведут к повышению расходов. 

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