Профицит российского бюджета вырос до 800 млрд рублей

Профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 миллиардов рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет».

Сумма доходов составила 9,7 триллиона рублей, а расходов — 8,9 триллиона. Казна получила 7,7 триллиона в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 триллионов от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 миллиарда рублей, приводят «Известия» данные «Электронного бюджета».

Консолидированный бюджет России — то есть сумма всех региональных бюджетов — также по итогам четырех месяцев исполнен с большим плюсом. Профицит составил 16,6 триллиоона рублей. Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 триллиона рублей, расходы — 13,6 триллиона.

В ближайшие кварталы профицит бюджета сменится его дефицитом, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. С одной стороны, развитие кризиса приведет к постепенному сужению ненефтегазовых доходов. С другой, антикризисные меры властей приведут к повышению расходов.



