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Новосибирские ученые нашли новый способ идентификации антивещества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SARAO

Группа исследователей из Междисциплинарного центра физики элементарных частиц и астрофизики физического факультета НГУ нашла новый способ идентификации возможного антивещества в галактике Млечный Путь.

Заведующий лабораторией космологии и физики элементарных частиц Междисциплинарного центра Александр Долгов отметил, что это позволит лучше понять устройство и развитие Вселенной, передает ТАСС.

«Протон и антипротон, имея противоположные электрические заряды, начинают притягиваться. Взаимодействуя, они излучают очень мягкие рентгеновские фотоны с энергией несколько килоэлектронвольт. Это узкие линии, хорошо определенные», — пояснил Долгов.

По словам ученого, с помощью настройки прибора на такие линии появляется новый способ идентифицировать антиматерию. При этом проверка этой теории не потребует строительства новых детекторов, достаточно специально настроить существующие аппараты.

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Наука #Наука #Новосибирск
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