Найден способ замедления старения с помощью гена молодости

Международный коллектив ученых обнаружил ген, который отвечает за продление молодости. При активации участка ДНК с этим геном стало возможным замедлить процесс старения.

Исследователи организовали эксперимент с помощью нескольких групп мышей. Одна из них быстро старела, вторая развивалась обычно. Генную терапию применяли на всех, за исключением контрольной группы, говорится в статье, опубликованной журналом Nature Aging.

Известно, что за клеточное старение происходит при снижении репрессии гена FOXM1. Репрессия гена — это снижение его активности. Ученые решили выяснить, может ли повышенная экспрессия гена FOXM1 замедлить процесс старения.

В результате здоровые мыши, которым «отредактировали» этот ген, прожили на 20-25 недель дольше, чем их собратья из контрольной группы. После такой генной терапии животные не страдали хроническими заболеваниями или раком.

Ученые надеются, что открытие позволит эффективно лечить прогерию — генетическое заболевание, при котором организм очень быстро стареет. При этом специалисты подчеркивают, что говорить о нахождении генетического эликсира молодости пока преждевременно.