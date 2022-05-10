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Врач назвал самый опасный компонент мороженого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дешевое мороженое зачастую содержит опасные для здоровья компоненты, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Медик в интервью «Газете.Ru» отметил, что производители увеличивают в мороженом массовую долю жира за счет добавления компонентов низкого качества — в частности, пальмового масла. Если продукт изготовлен из аналога молочного жира, то лучше отказаться от его покупки.

По словам Гинзбурга, пальмовое масло приносит в наше питание трансжиры, это ускоряет развитие воспалительных процессов в организме и может способствовать появлению атеросклероза.

«Сочетания таких жиров и сахара в мороженом — это очень опасная смесь», — отметил диетолог, подчеркнув при этом, что такой излишне сладкий продукт не принесет никакой пользы для организма.

Лучшим видом летнего лакомства эксперт назвал замороженные фруктовые и овощные соки. «Нужно попытаться сделать этот продукт более полезным, добавив к мороженому свежие ягоды или фрукты», — подчеркнул Гинзбург.

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Жизнь #Здоровье
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