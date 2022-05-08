Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода

Засуха, кризис, вызванный пандемией, и боевые действия на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом в мире, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Она отметила, что из-за коронавируса, сильных засух и конфликта на Украине «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв», — цитирует ТАСС министра.

По словам Шульце, «многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов».