Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Британии

Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием — оспой обезьян, сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», — приводит ТАСС сообщение. Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.

Сейчас заразившийся получает медицинскую помощь в лондонской больнице. Эксперты UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным, добавили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.