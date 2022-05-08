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Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Британии

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием — оспой обезьян, сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», — приводит ТАСС сообщение. Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.

Сейчас заразившийся получает медицинскую помощь в лондонской больнице. Эксперты UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным, добавили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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Топ комментариев

Alhazred

Отлично поживает. Можешь найти его фото вчерашние в гавани Севастополя )))

Alhazred

Кто именно? Ты толком можешь изъясняться?

Alhazred

Ну дай ссылочку на эти снимки)))

Alhazred

Какие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))