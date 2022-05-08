Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Британии

Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием — оспой обезьян, сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).
«UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян», — приводит ТАСС сообщение. Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.
Сейчас заразившийся получает медицинскую помощь в лондонской больнице. Эксперты UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с инфицированным, добавили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.
AlhazredОтлично поживает. Можешь найти его фото вчерашние в гавани Севастополя )))
AlhazredКто именно? Ты толком можешь изъясняться?
AlhazredНу дай ссылочку на эти снимки)))
AlhazredКакие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))