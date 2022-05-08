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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский настоятельно попросил Байдена приехать в Киев

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену важно было бы посетить Киев.

«Я думаю, это очень важно», — цитирует ТАСС Зеленского. От отметил, что Байдена в украинском обществе воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации».

По словам Зеленского, визит Байдена стал бы «важным сигналом». С его точки зрения, это «было бы хорошо» для самого Байдена как для «президента страны, поддерживающей» Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз заявила, что американская администрация в настоящий момент не прорабатывает планы визита президента США на Украину.

Ранее Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Alhazred

Отлично поживает. Можешь найти его фото вчерашние в гавани Севастополя )))

Alhazred

Кто именно? Ты толком можешь изъясняться?

Alhazred

Какие факты? Те что ты в горячечном бреду с укропабликов тут постишь?)))

Asd10

Не могу не согласиться. Всё только начинается... ✌️