Зеленский настоятельно попросил Байдена приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену важно было бы посетить Киев.

«Я думаю, это очень важно», — цитирует ТАСС Зеленского. От отметил, что Байдена в украинском обществе воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации».

По словам Зеленского, визит Байдена стал бы «важным сигналом». С его точки зрения, это «было бы хорошо» для самого Байдена как для «президента страны, поддерживающей» Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз заявила, что американская администрация в настоящий момент не прорабатывает планы визита президента США на Украину.

Ранее Киев посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, а также спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.