Тела сгоревших людей начали находить после пожаров в Красноярском крае

Пожары бушуют в 16 населенных пунктах Красноярского края, в селах Никольск и Талажанка в домах на разных улицах нашли погибших от стихии людей, сообщается на сайте СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 7 мая в разных домах по улице Октябрьская Никольска нашли тело предположительно мужчины и останки еще одного человека.

В селе Талажанка в разных домах нашли тела трех человек, предположительно двух женщин и мужчины. Они погибли от воздействия от открытого огня.

По фактам гибели людей возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).

На всей территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации, в тех территориях, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения граждан и проводится эвакуация людей. Сейчас в 16 населенных пунктах региона горят 200 строений.