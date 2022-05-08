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День Победы в Красноярске: программа празднования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

День Победы Красноярск встретит парадом, праздничным шествием и танцевальной площадкой в стиле1945 года, сообщает мэрия города.

В этом году возобновят праздничные и памятные шествия с участием военной техники в центре города. Из-за пандемии их временно отменяли или проводили в онлайн-формате.

9 мая сразу на нескольких городских площадках пройдут праздничные концерты городских творческих коллективов. Увидеть выступления красноярских артистов можно будет на Театральной площади, в сквере имени Пушкина и на Площади Мира.

9 мая

10.00 до 10.40 — возложение цветов к Вечному огню на площади Победы;

11.30 до 12.30 — парад военной техники на площади Революции;

По площади Революции пройдут, как ожидается, танки Т-34 и Т-72, ракетный комплекс «Точка», бронетранспортеры, самоходная гаубица. Также будет организована выставка военной и раритетной техники.

12.00 — акция по гиревому спорту «Гири Победы» в Центральном парке.

13.30 — шествие «Бессмертного полка». Участники «Бессмертного полка» собираются с 12.30 на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Мира.

16.00 — концерт на Театральной площади;

20.00 до 22.00 — праздничный концерт на площади Мира;

18.00 до 21.00 в сквере имени Пушкина пройдет всероссийский арт-проект «РиоРита – радость Победы». В сквере будет воссоздана городская атмосфера 9 мая 1945 года. На сценической площадке тематические программы представят Красноярский духовой оркестр и эстрадно-духовой оркестр Правобережного городского Дворца культуры.

Также в мероприятии примет участие театр исторической реконструкции «Артефакт». Актеры в роли солдат, вернувшихся с фронта, будут гулять по скверу в аутентичных нарядах 40х годов, станцуют вальс и сфотографируются со всеми желающими в тематических фотозонах.

22.00 — праздничный салют. Он продлится в День Победы 12 минут. Его запустят одновременно с двух барж на реке Енисей: напротив гостиницы «Огни Енисея» и в районе торгового центра «Красноярье».

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