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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Офис генерального прокурора Украины выписал несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

На сайте офиса генпрокурора также опубликованы повестки директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Как уточняется в документах, все указанные представители российской власти вызываются в офис генпрокурора в Киеве на 16,17 и 18 мая для «участия в проведении допроса» к прокурору Александру Клещенко.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила, что Володин, Медведев, Щеголев, Колокольцев и Шойгу стали подозреваемыми. По ее словам, на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей РФ.

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