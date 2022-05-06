Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу

Офис генерального прокурора Украины выписал несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

На сайте офиса генпрокурора также опубликованы повестки директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.

Как уточняется в документах, все указанные представители российской власти вызываются в офис генпрокурора в Киеве на 16,17 и 18 мая для «участия в проведении допроса» к прокурору Александру Клещенко.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила, что Володин, Медведев, Щеголев, Колокольцев и Шойгу стали подозреваемыми. По ее словам, на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей РФ.