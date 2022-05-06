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Израиль сообщил об извинениях Путина за слова Лаврова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщила канцелярия израильского премьера.

Лавров ранее прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей. Он сказал, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали резонанс в Израиле.

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

Путин также поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником — Днем независимости. Лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста, отметили в пресс-служба Кремля.

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Топ комментариев

userkc

как после этого не сбивать американские беспилотники и спутники! заслужили

Asd10

Кнопки маленькие, а пальцы крупные..Добрее к друг другу надо быть🤗🤗

Disobedient

Теперь можешь со спокойной душой пойти со своим другом к отцу вашему иблису.

Disobedient

Россия она моя. Лингвист степной.