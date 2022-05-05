Lada Granta «съест» 700 тысяч рублей за пять лет

Стоимость владения Lada Granta за пять лет — 737,7 тысячи рублей, подсчитал калькулятор «ЦенаАвто». Большая часть уйдет на топливо.

Для расчета брали седан Granta с двигателем 1,6 мощностью 90 лошадиных сил. Им владеет 35-летний водитель со стажем 10 лет.

Львиная часть расходов уйдет на топливо — 481,9 тысячи рублей. На техобслуживание владелец потратит 61,1 тысячи рублей, зимние шины купит за 15,7 тысячи рублей. Транспортный налог составит 5,4 тысячи рублей. Оформление ОСАГО будет стоить 46,3 тысячи рублей, а каско — 127,2 тысячи рублей.

С такими расходами владелец Lada Granta в месяц потратит 12,3 тысячи рублей. Километр пробега Granta стоит 7,4 рубля. Примерно столько стоит километр пробега нового автомобиля бюджетного класса.