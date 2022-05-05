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Курс доллара опустился ниже 66 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль на старте торгов в четверг укрепляется к доллару и евро — курс американской валюты ненадолго опускался ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, в 10.06 по московскому времени он составлял 65,31 рубля. Курс евро также понижается и в настоящее время составляет 70,2 рубля. Одновременно рост ведущих индексов демонстрирует российский рынок акций.

Ключевой фактор укрепления рубля — приток экспортной выручки, в последние два месяца она составляла минимум 1,7 миллиарда долларов ежедневно, отмечают эксперты. Большинство специалистов предсказывают дальнейшее укрепление российской валюты.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

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