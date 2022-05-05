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Похудевшая Кардашьян еле надела платье Монро. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фотомодель Ким Кардашьян, желая примерить настоящее эксклюзивное платье Мэрилин Монро, похудела на семь килограммов. Но это не помогло ей легко войти в наряд.

Кардашьян повторила образ Монро с выступления на дне рождении президента США Джона Кеннеди. Речь о платье телесного цвета, усыпанного кристаллами.

Знаменитость вышла в нем на ковровую дорожку на Met Gala, мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Для праздника было подготовлено два наряда — оригинальное платье Монро и его точная копия, но с размерами Кардашьян.

На видео, опубликованном в Сети, помощники аккуратно надевают легендарное платье на знаменитость. Оказавшись в наряде, Кардашьян без лишних движений провела фотосессию, а затем переоделась в запасной вариант.

Платье для Монро создал голливудский художник по костюмам Жан Луи Берто. Наряд вручную расшит кристаллами и создает эффект «обнаженного» тела за счет тонкой ткани телесного цвета. Первый и последний раз в этом экземпляре выходила в свет сама Мэрилин Монро.

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