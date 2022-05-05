Россиянам запретят покупку недвижимости в Европе

Еврокомиссия запретит россиянам и российским организациям покупать недвижимость в Европе, такую ограничительную меру включает шестой пакет антироссийских санкций.

Речь идет о запрете как на прямую, так и на косвенную продажу или передачу прав собственности. А также на доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к европейской недвижимости, пишет Bloomberg.

По словам директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марины Шалаевой, в нынешних условиях на недвижимость в Европе спроса среди россиян нет. Все ушли на Ближний Восток.

Из европейских стран хоть какой-то интерес россияне проявляют разве что к кипрской недвижимости. Но количество сделок несопоставимо со временами, когда на Кипре действовала паспортная программа, цитирует BFM.ru Шалаеву.

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода.