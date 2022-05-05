Железный человек мелькнул в финальном трейлере «Доктора Стрэнджа»

Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
пройдет 6 мая в США, в российских кинотеатрах картину не покажут из-за военной
спецоперации на Украине.
Финальный трейлер новой части «Доктора Стрэнджа» появился в
Сети накануне премьеры. В нем герой Бенедикта Камбербэтча путешествует по альтернативным
вселенным, встречает злую копию себя и других важных персонажей.
Среди главных героев, которые точно появятся на экране, — Алая
Ведьма (Элизабет Олсен), Вонг (Бенедикта Вонга), Мондо (Чиветела
Эджиофора), Кристина Палмер (Рэйчел Макадамс).
Также в финальном трейлере мелькнул Железный человек, появление которого ждали фанаты. Также в одном эпизоде показали щит Капитана Америки.