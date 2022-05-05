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Железный человек мелькнул в финальном трейлере «Доктора Стрэнджа»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» пройдет 6 мая в США, в российских кинотеатрах картину не покажут из-за военной спецоперации на Украине.

Финальный трейлер новой части «Доктора Стрэнджа» появился в Сети накануне премьеры. В нем герой Бенедикта Камбербэтча путешествует по альтернативным вселенным, встречает злую копию себя и других важных персонажей.

Среди главных героев, которые точно появятся на экране, — Алая Ведьма (Элизабет Олсен), Вонг (Бенедикта Вонга), Мондо (Чиветела Эджиофора), Кристина Палмер (Рэйчел Макадамс).

Также в финальном трейлере мелькнул Железный человек, появление которого ждали фанаты. Также в одном эпизоде показали щит Капитана Америки.

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