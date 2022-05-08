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Программа мероприятий на День Победы в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Парад Победы, Бессмертный полк и фильмы о войне станут основой праздничной программы, посвященной 77-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

По словам министра культуры Забайкалья Ирины Левкович, концепция празднования Дня Победы в этом году будет нацелена на то, чтобы «показать народ-победитель, героев, нашу правду, веру, наше единство и многонациональное братство».

Программа мероприятий на 9 мая в Чите:

10.00 - 11.00 — Парад Победы (площадь Ленина)
13.00 - 14.00 — Бессмертный полк (построение колонны на улице Выстовочная, шествие по улице Ленина до Мемориала боевой и трудовой славы)
14.00 - 16.00 — Иммерсивное действие «Война. Победа. Память» (от площади Ленина до Театральной площади)
15.00 - 16.00 — Трансляция фильмов о Великой Отечественной войне и вкладе забайкальцев в дело общей Победы (возле Забайкальского училища культуры)
16.00 - 18.00 — Выступление детских коллективов (площадь Ленина)
18.30 - 22.00 — Праздничная программа с выступлением губернатора и творческих коллективов (площадь Ленина)
22.00 - 22.15 — Праздничный салют (Мемориал «Боевая и трудовая слава забайкальцев»)
22.00 - 22.15 — Фейерверк (Площадь Ленина)

На местах празднования Дня Победы будут работать фотозоны. Также 9 мая музеи Читы покажут гостям тематические выставки и экспозиции, посвященные празднику.

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Топ комментариев

urbasik

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лачинов

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jeryakob

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