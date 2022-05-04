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Разработан ГОСТ для алкозамков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Skica911

Алкозамок будет препятствовать началу движения автомобиля, устройство планируется применять на грузовиках, автобусах, а также на легковых машинах водителей, ранее наказанных за пьяное вождение, говорится в стандарте, разработанном НАМИ.

Алкозамок позволит запустить двигатель, но будет препятствовать началу движения при выявлении опьянения. Личность водителя идентифицирует камера, затем ему надо «дыхнуть». Минимальный объем выдыхаемого в алкозамок воздуха — 1,2 литра; на проверку должно уходить не более 15 секунд, приводит «Коммерсантъ» проект ГОСТа.

Если водитель заглушил мотор (например, при кратковременной стоянке, или это сделала система «старт-стоп»), у него есть пять минут, в течение которых повторная проверка выдоха не проводится.

«Мониторинговая система» будет с помощью «бортовых средств коммуникации» передавать данные «внешним потребителям» — например, автотранспортному предприятию, региональным органам власти и инспекторам ГИБДД.

Системы могут устанавливаться в качестве штатного или дополнительного оборудования на легковые, грузовые авто и автобусы, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и грузов. Также ГОСТ сможет применяться в случае принудительной установки систем на автомобили граждан, наказанных за пьяное вождение, но пока в законодательстве нет такой нормы.

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«У нас часто решения принимаются исходя из интересов производителей различных "коробочек" — тахографов, алкозамков и так далее,— а не из реальной необходимости их ставить», — прокомментировал изданию президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Он отметил, что непонятно, кто будет платить за установку, обслуживание и поверку алкозамков, а также за передачу фото и видео по мобильной связи. К тому же сейчас перевозчики пытаются всячески снизить затраты на фоне роста стоимости запчастей и лизинга техники.

Алкозамки начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов. С 2022 года все новые транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими устройствами. В России идея их применения обсуждается более 10 лет.

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