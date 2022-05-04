НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Истекает срок подачи декларации о доходах за 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Фото: © Sibnet.ru

Срок подачи налоговой декларации о доходах, полученных гражданами в 2021 году, истекает 4 мая. Налоговиков необходимо уведомить о доходах с продажи имущества: автомобиля или недвижимости, а также доходах от сдачи последней в аренду.

Согласно законодательству, декларацию следует подать в налоговый орган по месту учета или в МФЦ. Также ее можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация».

В случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества — до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Если гражданин подал декларацию в установленный законом срок, то налоговый орган направит гражданину уведомление, на основании которого предстоит уплатить налог до 15 июля 2022 года. При нарушении сроков подачи декларации налогоплательщик может быть оштрафован.

Среди основных причин подачи декларации — продажа авто, которым владели менее трех лет; продажа недвижимости, которой владели менее трех или пяти лет; получение в дар имущества; получение вознаграждение от физически лиц и организаций; получение выигрыша.

Еще по теме
Россияне назвали достаточный для счастья доход
Анонсированы новые отключения российских банков от SWIFT
Сибиряки оценили счастье в деньгах
Богатейшие россияне потеряли $45,5 млрд с начала года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Россия приняла решение покинуть МКС
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (0)
Картина дня
Скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
Истекает срок подачи декларации о доходах за 2021 год
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.

Disobedient

Конфуций либердятский сказал.