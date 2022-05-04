Истекает срок подачи декларации о доходах за 2021 год

Срок подачи налоговой декларации о доходах, полученных гражданами в 2021 году, истекает 4 мая. Налоговиков необходимо уведомить о доходах с продажи имущества: автомобиля или недвижимости, а также доходах от сдачи последней в аренду.

Согласно законодательству, декларацию следует подать в налоговый орган по месту учета или в МФЦ. Также ее можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация».

В случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества — до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Если гражданин подал декларацию в установленный законом срок, то налоговый орган направит гражданину уведомление, на основании которого предстоит уплатить налог до 15 июля 2022 года. При нарушении сроков подачи декларации налогоплательщик может быть оштрафован.

Среди основных причин подачи декларации — продажа авто, которым владели менее трех лет; продажа недвижимости, которой владели менее трех или пяти лет; получение в дар имущества; получение вознаграждение от физически лиц и организаций; получение выигрыша.