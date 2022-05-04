НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © belsat.eu

Первый глава независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич скончался в возрасте 87 лет, сообщила его жена Ирина в эфире «Еврорадио».

Супруга Шушкевича не назвала причину смерти. Но в марте он заразился омикрон-штаммом коронавируса, а в конце апреля попал в реанимацию.

Ученый-радиоэлектроник и политик родился в Минске в 1934 году, политическую деятельность начал в 80-х годах. После августовского путча 1991-го возглавил белорусский парламент. 

Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный совет Белоруссии. В качестве главы республики он подписал Беловежские соглашения, положившие конец существованию СССР.

На первых президентских выборах, где победил Александр Лукашенко, занял четвертое место, получив около 10% голосов избирателей. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Белоруссии.

Возглавлял оппозиционную Белорусскую социал-демократическую Грамаду, с 2018 года был почетным председателем партии.

Еще по теме
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
Парламент Эстонии отверг идею пересмотра границ с Россией
Байден посчитал кризис на Украине поворотным моментом истории
Путин заявил Макрону о готовности к диалогу с Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Россия приняла решение покинуть МКС
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (0)
Картина дня
Скончался первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
Истекает срок подачи декларации о доходах за 2021 год
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.

Disobedient

Конфуций либердятский сказал.