Первый глава независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич скончался в возрасте 87 лет, сообщила его жена Ирина в эфире «Еврорадио».

Супруга Шушкевича не назвала причину смерти. Но в марте он заразился омикрон-штаммом коронавируса, а в конце апреля попал в реанимацию.

Ученый-радиоэлектроник и политик родился в Минске в 1934 году, политическую деятельность начал в 80-х годах. После августовского путча 1991-го возглавил белорусский парламент.

Шушкевич в 1991-1994 годах возглавлял Верховный совет Белоруссии. В качестве главы республики он подписал Беловежские соглашения, положившие конец существованию СССР.

На первых президентских выборах, где победил Александр Лукашенко, занял четвертое место, получив около 10% голосов избирателей. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Белоруссии.

Возглавлял оппозиционную Белорусскую социал-демократическую Грамаду, с 2018 года был почетным председателем партии.