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Высокая солнечная активность ожидается в регионах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Повышенное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в регионах Центрального, Южного федеральных округов, а также Хакасии, Туве, Алтае и на юге Приморья в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Высокая солнечная активность с ультрафиолетовым индексом 6-7 единиц прогнозируется в Хакасии, Туве, Республике Алтай и на юге Приморья. «Это уже опасный индекс», — сказал ТАСС метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. 

Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает 4 единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.

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Жизнь #Гео #Тува #Хакасия #Республика Алтай
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