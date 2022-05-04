Высокая солнечная активность ожидается в регионах Сибири

Повышенное ультрафиолетовое излучение прогнозируется в регионах Центрального, Южного федеральных округов, а также Хакасии, Туве, Алтае и на юге Приморья в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Высокая солнечная активность с ультрафиолетовым индексом 6-7 единиц прогнозируется в Хакасии, Туве, Республике Алтай и на юге Приморья. «Это уже опасный индекс», — сказал ТАСС метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия.

Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Если значение индекса ультрафиолета превышает 4 единицы, то это предупреждение, что в полуденные часы на солнце находиться опасно.