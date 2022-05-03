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«Детей» российских растений-космонавтов отправят на орбиту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Самарского национального исследовательского университета

Партию семян редких растений отправят на орбиту, эксперимент проводят ученые Самарского национального исследовательского университета, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Речь идет о семенах, которые получены от растений, ранее побывавших в космосе на борту космического аппарата «Бион-М». Его запуск состоялся еще в 2013 году. Теперь в космос отправят их «потомков».

Всего на борту аппарата «Бион-М2» будут семена более 30 видов редких растений, занесенных в Красную книгу. Ученые оценят, как пребывание на орбите повлияет на всхожесть этих семян и послеполетное развитие всходов.

Проект также должен помочь в ответе на вопрос, можно ли создать в космосе резервное хранилище семян земных растений на случай тотального земного катаклизма в виде орбитального банка семян.

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