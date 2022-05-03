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Путин ввел новые санкции против Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин ввел ответные санкции против Запада, указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, вводится запрет на вывоз за пределы России продукции и сырья, производство и добыча которых осуществляются в стране, «при условии, что такие продукция и сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями».

Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов страны, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией России, запрещается совершать сделки с лицами, находящиеся под санкциями.

Глава государства поручил правительству за десять дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им специальных экономических мер.

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