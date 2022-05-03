Эстония пересмотрит границы с Россией

Парламент Эстонии рассмотрит предложение Консервативной народной партии об отзыве подписи под договором о государственной границе с Россией от 18 февраля 2014 года.

В пояснительной записке указывается на «оккупацию» Россией более 5% эстонской территории. Также утверждается, что новое соглашение о границе должно опираться на Тартуский мирный договор 1920 года, передает портал Delfi.

Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, РСФСР передала Эстонии часть территорий Ленинградской и Псковской областей, когда та стала самостоятельным государством. В 1940 году Эстония вошла в состав СССР и документ утратил силу.

Сейчас между Эстонией и Россией нет юридически оформленной государственной границы. В 2005 году стороны подписали пограничный договор, но Эстония включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись, предложив начать новые переговоры для разработки документа.