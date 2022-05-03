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Тепло вернется в Новосибирск к пятнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха в Новосибирске будет постепенно прогреваться и к пятнице достигнет +22 градуса, но затем снова похолодает, сообщается на сайте Росгидрометцентра.

В среду, 4 мая, в Новосибирске ночью температура составит 3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Осадков не ожидается, но будет облачно.

В четверг станет еще теплее, до 17 градусов тепла, а в пятницу воздух прогреется до 22 градуса тепла. В эти дни будет сухо.

В выходные снова похолодает. Воздух днем будет достигать 12-15 градусов тепла. В воскресенье может пройти небольшой дождь.

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