Тепло вернется в Новосибирск к пятнице

Температура воздуха в Новосибирске будет постепенно прогреваться и к пятнице достигнет +22 градуса, но затем снова похолодает, сообщается на сайте Росгидрометцентра.

В среду, 4 мая, в Новосибирске ночью температура составит 3 градуса тепла, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Осадков не ожидается, но будет облачно.

В четверг станет еще теплее, до 17 градусов тепла, а в пятницу воздух прогреется до 22 градуса тепла. В эти дни будет сухо.

В выходные снова похолодает. Воздух днем будет достигать 12-15 градусов тепла. В воскресенье может пройти небольшой дождь.