Богатейшие россияне потеряли $45,5 млрд с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России уменьшилось с начала 2022 года на 45,484 миллиарда долларов, следует из нового рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Всего в BBI представлены 500 самых богатых людей мира. Из них 23 — россияне. По состоянию на 2 мая, они в общей сложности владеют 328,04 миллиарда долларов.

Богатейший из россиян — генеральный директор российской горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. С 1 января 2022 года он разбогател на 645 миллиона долларов. Его состояние оценили в 31,5 миллиарда долларов.

На втором месте председатель совета директоров нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Он потерял 6,48 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивается в 26 миллиардов долларов.

Третьим стал собственник Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он лишился 4,27 миллиарда долларов, но поднялся с четвертого места. В его распоряжении 23,7 миллиарда долларов.

Больше всех потерял совладелец «Новатэка» и газоперерабатывающей и нефтехимической компании «Сибура» российский и финский предприниматель Геннадий Тимченко. Он занимает девятую строчку рейтинга BBI. Его капитал сократился почти на 7 миллиардов долларов и теперь составляет 15,5 миллиарда долларов.