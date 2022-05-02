НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач рассказал о худшем средстве от похмелья

Источник:
Sibnet.ru
435 0
Фото: © kasjanf

Маринады с содержанием уксуса усугубляют состояние похмелья, усиливают головную боль, рассолы из-под огурцов или капусты тоже стоит употреблять с осторожностью, сообщил врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев.

«Когда алкоголь выводится из организма, промежуточный продукт распада этанола — уксусный альдегид, когда вы пьете рассолы на уксусе, вы еще больше усугубляете состояние похмелья, увеличивая количество уксуса, это может привести к печальным последствиям», — цитирует Казанцева «Газета.ru».

Злоупотреблять рассолами без уксуса тоже не нужно, после употребления алкоголя организм испытывает серьезную нагрузку и обезвоживание.

«У кого-то повышается давление, плюс соленые продукты, в результате можно заработать тахикардию, а голова заболит еще сильнее. Лучше пить минеральную воду, которая восстановит кислотно-щелочной баланс организма», — рассказал врач.

Чтобы быстрее справиться с похмельным синдромом, стоит принять контрастный душ, гулять на свежем воздухе и больше спать. Также нарколог напомнил, что не существует безопасной дозы алкоголя. Это нейротоксин, оказывающий пагубное воздействие на весь организм.

Еще по теме
Диетолог перечислила правила употребления шоколада
Дерматолог рассказала, почему нельзя спать неумытым
«Стелс‑омикрон» оказался самым заразным за всю историю пандемии
Найден способ определить болезнь Альцгеймера с помощью смартфона
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Россия приняла решение покинуть МКС
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
50
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
38
Германия отказалась платить за российский газ в рублях
31
США намерены лишить Россию ученых
30
Самолет канцлера ФРГ пересек Северный полюс ради облета России
30
Эксперты предостерегли Запад от превращения Украины в Сирию