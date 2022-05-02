Врач рассказал о худшем средстве от похмелья

Маринады с содержанием уксуса усугубляют состояние похмелья, усиливают головную боль, рассолы из-под огурцов или капусты тоже стоит употреблять с осторожностью, сообщил врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев.

«Когда алкоголь выводится из организма, промежуточный продукт распада этанола — уксусный альдегид, когда вы пьете рассолы на уксусе, вы еще больше усугубляете состояние похмелья, увеличивая количество уксуса, это может привести к печальным последствиям», — цитирует Казанцева «Газета.ru».

Злоупотреблять рассолами без уксуса тоже не нужно, после употребления алкоголя организм испытывает серьезную нагрузку и обезвоживание.

«У кого-то повышается давление, плюс соленые продукты, в результате можно заработать тахикардию, а голова заболит еще сильнее. Лучше пить минеральную воду, которая восстановит кислотно-щелочной баланс организма», — рассказал врач.

Чтобы быстрее справиться с похмельным синдромом, стоит принять контрастный душ, гулять на свежем воздухе и больше спать. Также нарколог напомнил, что не существует безопасной дозы алкоголя. Это нейротоксин, оказывающий пагубное воздействие на весь организм.