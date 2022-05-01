Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составляет 17,9%, максимальная ставка по вкладам была снижена с 16% до 12%, сообщает пресс-служба банка.

«Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 мая действуют новые условия по ипотечным программам. Минимальная ставка по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, была снижена до 13,9%.

На плановом заседании совета директоров Банка России в прошлую пятницу регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых. При этом регулятор сообщил, что существует вероятность ее дальнейшего понижения.