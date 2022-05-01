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Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составляет 17,9%, максимальная ставка по вкладам была снижена с 16% до 12%, сообщает пресс-служба банка.

«Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 мая действуют новые условия по ипотечным программам. Минимальная ставка по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, была снижена до 13,9%.

На плановом заседании совета директоров Банка России в прошлую пятницу регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых. При этом регулятор сообщил, что существует вероятность ее дальнейшего понижения.

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Топ комментариев

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???