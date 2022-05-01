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Россияне бросились скупать иностранный алкоголь

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне стали скупать импортный дорогой алкоголь, опасаясь, что он исчезнет с прилавков или сильно подорожает, такую тенденцию зафиксировали эксперты.

Продажи крепкого алкоголя в марте 2022 года выросли на 12,1%: водки — на 10,4%, а вот виски, рома, джина, текилы и прочей экзотики — на 31,9%, приводит «Российская газета» данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). А продажи слабоалкогольных напитков и вовсе выросли за март вдвое год к году.

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«Что касается роста продаж импортной продукции в марте, то этот избыток явно в основном покупали про запас — даже по новым, очень высоким ценам. Март 2022 года оказался кризисным месяцем создания запасов импортной продукции», — отметил генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Многие импортеры в начале марта подняли цены на импортный алкоголь на 50%, но потом заявили о снижении на 15-20%. По факту относительно начала февраля цена выросла.

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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

Disobedient

Да какое там печенье.)))Разграбили не стесняясь украину, показалось мало. Принялись за бюджет сша ,...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.