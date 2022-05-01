Россияне бросились скупать иностранный алкоголь

Россияне стали скупать импортный дорогой алкоголь, опасаясь, что он исчезнет с прилавков или сильно подорожает, такую тенденцию зафиксировали эксперты.

Продажи крепкого алкоголя в марте 2022 года выросли на 12,1%: водки — на 10,4%, а вот виски, рома, джина, текилы и прочей экзотики — на 31,9%, приводит «Российская газета» данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). А продажи слабоалкогольных напитков и вовсе выросли за март вдвое год к году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Простые рецепты: как сделать коктейли дома

«Что касается роста продаж импортной продукции в марте, то этот избыток явно в основном покупали про запас — даже по новым, очень высоким ценам. Март 2022 года оказался кризисным месяцем создания запасов импортной продукции», — отметил генеральный директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Многие импортеры в начале марта подняли цены на импортный алкоголь на 50%, но потом заявили о снижении на 15-20%. По факту относительно начала февраля цена выросла.