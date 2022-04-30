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АвтоВАЗ выпустит «облегченную» Lada Niva Travel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

АвтоВАЗ наладит производство новой версии внедорожника Lada Niva Travel, у которой будут отсутствовать система ABS, подушки безопасности и блок «ЭРА-ГЛОНАСС».

На сегодня на линиях собраны уже восемь экземпляров «облегченной» Niva Travel. Они предназначены для испытаний и получения соответствующего сертификата, передает телеграм-канал «Русский автомобиль».

Рекомендованная розничная цена производителя на внедорожник Lada Niva Travel сейчас составляет 1 миллион 67 тысяч рублей. До рейсталинга данная модель продавалась под именем Chevrolet Niva.

Из-за нехватки иностранных комплектующих и нарушения логистических цепочек АвтоВАЗ готовит другие упрощенные модели. Так, в июне планируется выпуск «облегченной» Lada Granta, а затем — Niva Legend. В сентябре 2022 года выйдет Lada Vesta в упрощенной комплектации.

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