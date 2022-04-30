Разработан проект робота для добычи воды на Луне

Российские ученые разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны. Соответствующий документ опубликован на сайте Роспатента.

Аппарат придуман специалистами Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Авторы разработки отмечают, что создание робота позволит в будущем обеспечивать водой перспективную лунную станцию и заправку ракетных двигателей.

В уже существующих отечественных и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта. Изобретенный российскими учеными аппарат позволит решить эту проблему.

Масса робота составит примерно 1,4 тонны, в состав войдет колесное шасси с накопителем энергии и системой управления, а также фреза, теплоизолированная емкость для сбора воды и контейнер для ее испарения из грунта.

Принцип действия лунохода достаточно прост — добытый фрезой грунт нагревается и перемешивается, после чего полученный в результате прогрева грунта пар поступает в емкость и конденсируется, превращаясь в порцию лунной влаги.