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Отношения накалятся на шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Проект «Звезды в Африке 2» движется к финалу, и участники не останавливаются ни перед чем, чтобы победить в шоу.

В шоу остались всего шестеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова Аня Покров.

У Цоя есть план, который предусматривает уход Верещагина. Тот, в свою очередь, потеряв всех своих соратников, нашел нового — Чепурченко. И хочет с ним сговориться, чтобы попасть в финал шоу.

При этом три девушки на шоу остаются пешками в игре мужчин. Сами они не планируют убирать кого-то из соперников и не думают, что их скоро начнут выгонять с проекта.

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