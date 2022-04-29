Отношения накалятся на шоу «Звезды в Африке 2»

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Проект «Звезды в Африке 2» движется к финалу, и участники не останавливаются ни перед чем, чтобы победить в шоу.
В шоу остались всего шестеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова Аня Покров.
У Цоя есть план, который предусматривает уход Верещагина. Тот, в свою очередь, потеряв всех своих соратников, нашел нового — Чепурченко. И хочет с ним сговориться, чтобы попасть в финал шоу.
При этом три девушки на шоу остаются пешками в игре мужчин. Сами они не планируют убирать кого-то из соперников и не думают, что их скоро начнут выгонять с проекта.
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