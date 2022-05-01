Навигация открылась на Оби

Навигация на Оби открылась в Новосибирске 1 мая, речной трамвай будет возить жителей до Краснообка и Северо-Чемского жилмассива.

До строительства Сибирской железной дороги, открытие навигации всегда было главным праздником для городов и сел, расположенных по берегам сибирских рек. Открытие навигации состоится 1 мая в 14.00. Пройдет первая экскурсия с Музеем Новосибирска.

Со дня открытия навигации будет ходить речной трамвай. В период навигации будут утренние, вечерние рейсы в будни и выходные. Расписание можно посмотреть на сайте «Речфлота».

Цена билета будет та же, что и в прошлом году: от Краснообска до Речного вокзала — 90 рублей, детский (от 5 до 10 лет) — 45 рублей. От Северо-Чемского до Речного вокзала 50 рублей — взрослый, 25 рублей — детский. Также будет ходить теплоход до острова Кораблик и Седовой Заимки.