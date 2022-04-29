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Власти пообещали показать на «Технопроме» реальные результаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Форум «Технопром» пройдет 23-26 августа в формате Российской научно-технологической недели, его программа расширена до четырех дней, сообщает правительство Новосибирской области.

Тема форума в 2022 году – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России». Форум предполагает, как конгрессную, так и выставочную программу. На ней часто представлены разработки ученых СО РАН и местных компаний.

«Принципиальное решение – не только говорить о проблемах, но и показывать реальные результаты, сложившиеся в российской технологической практике. Важно показать, что наша страна обладает достойным ответом на западные санкции по многим направлениям», — сказала замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

Впервые «Технопром» прошел в Новосибирске 14-15 ноября 2013 года при поддержке правительства. Он был посвящен развитию технологического потенциала страны.

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Сибирь #Новосибирск #Промзона
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