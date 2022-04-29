The Times рассказала о конце «эпохи низких цен» в Европе

Продукты в супермаркетах Европы дорожают почти каждую неделю, сообщает британская газета The Times со ссылкой на отчеты европейских статистических ведомств. Дешевых продуктов в Европе больше не будет — «эпоха низких цен» закончилась, отмечает издание.

«Европа должна признать: продовольствие и топливо были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения. Теперь все будет иначе. И руководителям стран пора сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции», — пишет The Times.

Статистика говорит, что годовая инфляция в ЕС уже превысила 7%. Топливо подорожало на 44%, что приводит к дальнейшему росту цен на продовольственные товары. И во многом это связано с желанием ряда стран Европы полностью отказаться от российских энергоносителей, обращает внимание газета.

По данным издания, из-за роста цен на газ европейское сельское хозяйство погружается в кризис. Еще одним ударом стали перебои с поставкой на европейский рынок пшеницы и растительного масла, заключает газета.