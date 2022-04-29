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Фильм с Нагиевым «Мой папа — вождь» выйдет в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © постер фильма «Мой папа - вождь»

Кинокомпания «Вольга» сообщила дату релиза семейной комедии «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Фильм покажут в кино с 26 мая.

Комедия рассказывает о капитане дальнего плавания Петрове, которого 10 лет считали без вести пропавшим героем. Но Петров возвращается домой в статусе африканского вождя.

Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно – теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных граждан. Он не признает правил современной цивилизации. Но ему придется налаживать отношения с женой и сыном.

Роль капитана Петрова исполнил Дмитрий Нагиев, его жену сыграла Мария Миронова. Также в ролях Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова, Евгений Романцов.


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