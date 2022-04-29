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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль отверг переговоры об эвакуации боевиков с «Азовстали»

Источник:
ТАСС
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Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг «Азовстали» в Мариуполе заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент [Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — сказал ТАСС Песков. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — добавил он.

Таким образом Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали».

О готовности Украины к переговорам для эвакуации людей из «Азовстали» Зеленский заявил в четверг вечером по итогам переговоров в Киеве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Во вторник Гутерриш провел переговоры в Москве с Путиным. Российский лидер заявил, что для украинских военных на «Азовстали» есть пример их товарищей, которые ранее сложили оружие и находятся в нормальных условиях.

Тема: Военная операция на Украине
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