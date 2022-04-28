Умершего Владислава Галкина «оживят» для «Диверсанта»

Умерший 12 лет назад актер Владислав Галкин появится в новом сезоне сериала «Диверсант. Идеальный штурм».

Галкин появится на экране при помощи технологии deep fake. Актер займет восемь минут экранного времени, пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Сюжет расскажет четвертого сезона «Диверсанта» расскажет о работе разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму города Кенигсберга.

Приключенческий боевик «Диверсант» основан на романе Анатолия Азольского. Первая часть картины вышла в 2004 году. В 2007 году вышло продолжение — «Диверсант. Конец войны», а в 2020 — «Диверсант. Крым».

Владислав Галкин успел сняться в первом и втором сезонах, он сыграл разведчика Григория Калтыгина. В части «Диверсант. Крым» героя не было, хотя по сюжету он не погиб. Актер умер в 2010 году, официальной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.