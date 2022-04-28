Банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9%

Российские банки с 1 мая начнут выдавать кредиты по льготной ипотеке под 9% годовых, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином.

«Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с двенадцати процентов до девяти процентов годовых и продление программы до конца текущего года», — уточнили РИА Новости в Минфине.

В ведомстве напомнили, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до шести миллионов рублей.

Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, сейчас важно сосредоточиться на помощи людям и в то же время поддержать спрос на жилье.

«Снижение ставки, безусловно, повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020-2021 годов около 90 процентов всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — добавил глава Минфина.

Президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых и продлить программу до конца этого года.