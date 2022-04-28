Максима Галкина уберут из эфира Первого канала

Программа «Сегодня вечером» вернется в эфир Первого канала 7 мая, но без ведущего Максима Галкина.

Галкин вел программу «Сегодня вечером» последние пять лет, сначала в компании Юлии Меньшовой, затем один. По решению руководства телеканала, с 7 мая программа будет выходить в эфир с новым ведущим, пишет со ссылкой на источник «СтарХит».

«Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам, Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими», — сообщил источник.

Кроме «Сегодня вечером» Галкин также остается ведущим шоу «Лучше всех», которое, как и многие другие развлекательные проекты, временно сняли с эфира после начала военной спецоперации на Украине. Останется ли ведущий в программе, пока неизвестно.