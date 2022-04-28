НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Максима Галкина уберут из эфира Первого канала

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Фото: © кадр из программы «Сегодня вечером»

Программа «Сегодня вечером» вернется в эфир Первого канала 7 мая, но без ведущего Максима Галкина.

Галкин вел программу «Сегодня вечером» последние пять лет, сначала в компании Юлии Меньшовой, затем один. По решению руководства телеканала, с 7 мая программа будет выходить в эфир с новым ведущим, пишет со ссылкой на источник «СтарХит».

«Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам, Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими», — сообщил источник.

Кроме «Сегодня вечером» Галкин также остается ведущим шоу «Лучше всех», которое, как и многие другие развлекательные проекты, временно сняли с эфира после начала военной спецоперации на Украине. Останется ли ведущий в программе, пока неизвестно.

Еще по теме
Сериал «Трудные подростки» покажут на СТС
Новый сезон сериала «Саша Таня» выйдет на ТНТ в мае
Телеканал «Муз ТВ» презентовал весенне‑летний сезон
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Картина дня
США задумались над включением РФ в список спонсоров терроризма
Две рабочие недели в мае будут короткими
«Индекс шашлыка» вырос почти на 600 рублей
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Топ комментариев

kolmak

Это США № 1 списке стран террористов

Dima73

Соединенные штаты Америки – глобальный спонсор мирового терроризма Глобальный процесс переформатирования...

pepelmetal

А какая разница? Новость то хорошая

_ASUS__

гитлер тоже заявлял о скором взятии москвы ... потом протрезвел расстроился и застрелился