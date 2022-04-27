Представлены звуковые колонки толщиной с бумагу

Ультратонкий динамик толщиной с лист бумаги разработали инженеры Массачусетского технологического института. Такие динамики можно наклеивать вместо обоев, сообщается на сайте института.

Новые тонкопленочные динамики из пьезоэлектрических материалов представляют собой сеть крошечных приподнятых куполов, которые вибрируют независимо друг от друга. Их можно устанавливать на различных поверхностях.

Динамик может воспроизводить звук до 66 децибел. Устройство из пьезоэлектрика и пластиковой подложки является энергоэффективным, потребляя всего 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр динамика.

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В будущем такие ультратонкие динамики можно будет производить рулонами, используя как обои для стен, а также в качестве элемента интерьеров автомобилей или самолетов.