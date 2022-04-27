НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Представлены звуковые колонки толщиной с бумагу

Источник:
Sibnet.ru
244 0
Фото: © MIT

Ультратонкий динамик толщиной с лист бумаги разработали инженеры Массачусетского технологического института. Такие динамики можно наклеивать вместо обоев, сообщается на сайте института.

Новые тонкопленочные динамики из пьезоэлектрических материалов представляют собой сеть крошечных приподнятых куполов, которые вибрируют независимо друг от друга. Их можно устанавливать на различных поверхностях.

Динамик может воспроизводить звук до 66 децибел. Устройство из пьезоэлектрика и пластиковой подложки является энергоэффективным, потребляя всего 100 милливатт мощности на квадратный сантиметр динамика.

В будущем такие ультратонкие динамики можно будет производить рулонами, используя как обои для стен, а также в качестве элемента интерьеров автомобилей или самолетов.

Еще по теме
Выпущен стейк из переработанного углекислого газа
Ученые установили на дне Байкала два новых блока нейтринного телескопа
Физики объяснили загадку крема на печенье Oreo
Изменение климата сожжет часть сибирской тайги
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
26
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
25
Россия перекрыла газ Болгарии