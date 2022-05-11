«Заимка лесника» — новое место для отдыха в Белокурихе в уединении, но с комфортом. Как устроена база, сколько стоит проживание и чем здесь можно заняться?

Белокуриха — город-курорт в предгорьях Алтая, на месте выхода термальных радоновых вод. Здесь функционируют около 20 санаториев и столько же гостиниц и баз отдыха.

Одно из новых мест отдыха — «Заимка лесника», открытая в декабре 2021 года. Это уединенное красивое место с чистейшим лесным воздухом, но расположенное всего в 10 минутах ходьбы от центра курорта.

На территории построены четыре деревянных коттеджа, где разместились всего семь номеров с балконами. Все номера двухуровневые. Первый этаж — это прихожая, гостиная с кухонной зоной и санузел с душевой кабиной.

На кухне есть вся нужная бытовая техника: холодильник, чайник, электроплита и микроволновка, а также полный набор посуды и столовых предметов. На втором этаже оборудована спальня с двумя одноместными кроватями, которые можно объединить.

Жилье рассчитано на четырех человека. Стоимость сейчас — 5 тысяч за двоих человек в сутки, в летний период — 6 тысяч. Дополнительное место — плюс 300 и 350 рублей соответственно. Возможно проживание с животными. Доплата за одного питомца — 1 тысяча рублей на весь период проживания.

Отдых и досуг

На территории «Заимки лесника» организованы мангалы с беседками. Есть банкетный зал-терем, подходящий для проведения различных мероприятий.

Гости могут заказать русскую баню и после парения окунуться в купель или устроиться в чане с теплой водой и наслаждаться видом на лес и горы.

Белокуриха богата природными достопримечательностями — это гора Церковка с обзорным видом на город-курорт, куда можно подняться на кресельном подъемнике, скалы «Черепаха», «Четыре брата», Змеиный колодец, здание старой водолечебницы, где сейчас работает музей города. Можно по серпантину доехать до нового кластера Белокуриха-2.

«Заимка лесника» относится к санаторному комплексу «Россия». Поэтому гостям базы доступны все его активности — боулинг, бильярд, бассейн, прогулки на лошадях и велосипедах.

Как добраться

На личной машине. Для автомобильных путешественников на территории «Заимки лесника» организована парковка.

Те, кто приезжают в Белокуриху на других видах транспорта (автобусе, поезде или самолете) могут доехать до базы на такси.

База отдыха «Заимка лесника»

Курорт Белокуриха, таежная дорога, 1-й километр

+7 800 700 33 42