ПВО сбила разведывательный беспилотник рядом с Воронежем

Российская ПВО обнаружила и уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Гусев в своем телеграм-канале.
Два хлопка прозвучали в районе микрорайона Шилово в Воронеже в среду утром, сообщил ТАСС оперативный дежурный ГО и ЧС по Советскому району областного центра. По его словам, на место выехала опергруппа ГО и ЧС и представитель от Следственного комитета,
Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор недалеко от Воронежа. До границы с Украиной отсюда около 300 километров.
pepelmetalА какая разница? Новость то хорошая
_ASUS__гитлер тоже заявлял о скором взятии москвы ... потом протрезвел расстроился и застрелился
ifhbrjdВот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!
pepelmetal"Польская сторона утверждает, что Москва не проинформировала Польшу о приостановке газовых поставок!...