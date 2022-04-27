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ПВО сбила разведывательный беспилотник рядом с Воронежем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Российская ПВО обнаружила и уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Два хлопка прозвучали в районе микрорайона Шилово в Воронеже в среду утром, сообщил ТАСС оперативный дежурный ГО и ЧС по Советскому району областного центра. По его словам, на место выехала опергруппа ГО и ЧС и представитель от Следственного комитета,

Микрорайон Шилово находится вблизи военного аэродрома Балтимор недалеко от Воронежа. До границы с Украиной отсюда около 300 километров.

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