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Джастин Лин покинул режиссерское кресло «Форсажа 10»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan / CC BY 2.0

Режиссер Джастин Лин больше не будет заниматься съемками «Форсажа», он покинул проект из-за творческих разногласий с киностудией.

«При поддержке Universal я принял трудное решение уйти с поста директора "Форсажа 10", оставаясь продюсером проекта. За 10 лет и пять фильмов мы смогли снять лучших актеров, лучшие трюки и лучшие чертовы автомобильные погони. От себя лично, как ребенок азиатских иммигрантов, я горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино», — цитирует Лина Deadline.

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Студия пообещала продолжить съемочный процесс за счет второго режиссера. Но если замену Лину не найдут, то Universal Studios придется отложить премьеру.

Съемки 10-й части «Форсажа» начались 20 апреля. Инсайдеры Deadline сообщили, что производство возьмет небольшую паузу, пока руководители и продюсеры ищут замену Лину. Решение о его замене примут в ближайшее время, поскольку переговоры с некоторыми кандидатами уже ведутся.

Джастин Лин был режиссером «Форсажа» с четвертой по шестую части и девятого фильма. Мировая премьера «Форсажа 10» запланирована на 19 мая 2023 года и пока не переносилась.


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