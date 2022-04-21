Начались съемки 10-й части «Форсажа»

Актер и продюсер Вин Дизель объявил о начале съемок 10-й части «Форсажа», картина запланирована в прокат в 2023 году.

Новый фильм будет называться Fast X. Помимо Дизеля и основных персонажей, в актерский состав входят Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а также Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»), который сыграет одного из злодеев.

Ожидается, что в картине появится Шарлиз Терон — в восьмом фильме серии она сыграла кибертеррористку по имени Сайфер. Также ходили слухи о возвращении персонажа Брайана О'Коннора.

10-ю часть франшизы разделят на две части. Первая из них должна выйти 17 мая 2023 года, информации про вторую часть нет. Режиссером обеих частей выступит Джастин Лин, снявший по франшизе девятый «Форсаж», а также с четвертого по шестой.