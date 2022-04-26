Житель Ульяновской области открыл стрельбу в детском саду

Мужчина в Ульяновской области устроил стрельбу в детском саду, в результате погибли двое детей и воспитательница. После этого нападавший покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.

«По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2017 годов рождения», — написал Морозов в своем телеграм-канале. Инцидент произошел в поселке Вешкайма.

Известно, что взрослый мужчина зашел в детский сад «Рябинка» во время тихого часа, вооруженный охотничьим ружьем «Иж-27». В учреждении не было охраны, только тревожная кнопка.

Мотивы преступления выясняются, на месте работают криминалисты. По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.