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Житель Ульяновской области открыл стрельбу в детском саду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина в Ульяновской области устроил стрельбу в детском саду, в результате погибли двое детей и воспитательница. После этого нападавший покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.

«По предварительной информации, убиты нянечка, двое детей 2016 и 2017 годов рождения», — написал Морозов в своем телеграм-канале. Инцидент произошел в поселке Вешкайма.

Известно, что взрослый мужчина зашел в детский сад «Рябинка» во время тихого часа, вооруженный охотничьим ружьем «Иж-27». В учреждении не было охраны, только тревожная кнопка.

Мотивы преступления выясняются, на месте работают криминалисты. По предварительным данным, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.