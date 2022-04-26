Посольства ДНР и ЛНР откроют в Москве

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Донецкие и Луганские народные республики в ближайшее время откроют посольства в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
«Будем стараться, чтобы (это было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — сказал собеседник агентства.
По его словам, дипломатические представительства могут открыться в течение «месяца или двух».
Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.