Посольства ДНР и ЛНР откроют в Москве

Донецкие и Луганские народные республики в ближайшее время откроют посольства в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Будем стараться, чтобы (это было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дипломатические представительства могут открыться в течение «месяца или двух».

Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.