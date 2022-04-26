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Посольства ДНР и ЛНР откроют в Москве

Источник:
РИА Новости
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Фото: Эту фотографию сделал Андрей Бутко. Контактный адрес электронной почты: abutko@gmail.com. Другие фотографии см. здесь. Я настаиваю на соблюдении лицензий СС-BY-SA или GNU FDL, под которыми опубликована работа. Публикация разрешается только при условии указания авторства, иное я расцениваю, как нарушение моих авторских прав. / CC BY-SA 3.0

Донецкие и Луганские народные республики в ближайшее время откроют посольства в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Будем стараться, чтобы (это было) сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дипломатические представительства могут открыться в течение «месяца или двух».

Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.

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