Полиция задержала 46-летнего мужчину, который повредил баннер с Z, размещенный на постаменте памятника Ленину на площади Советов, сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.



Повреждения баннера с огромной Z на главной площади Улан-Удэ обнаружили в понедельник. Его быстро заменили на новый баннер, на этот раз с буквой V.

В комитете городского хозяйства говорили, что новый баннер был подготовлен ранее для замены по просьбе жен военнослужащих Восточного военного округа. По их словам, их родные работают именно под буквой V.