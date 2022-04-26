НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Полиция задержала в Бурятии мужчину, повредившего баннер с буквой Z

Источник:
Sibnet.ru
278 3
Фото: © Алексей Цыденов

Полиция задержала 46-летнего мужчину, который повредил баннер с Z, размещенный на постаменте памятника Ленину на площади Советов, сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности.

Повреждения баннера с огромной Z на главной площади Улан-Удэ обнаружили в понедельник. Его быстро заменили на новый баннер, на этот раз с буквой V.

В комитете городского хозяйства говорили, что новый баннер был подготовлен ранее для замены по просьбе жен военнослужащих Восточного военного округа. По их словам, их родные работают именно под буквой V.

Еще по теме
Бурятия получит 300 млн рублей на быстровозводимые гостиницы
Ученые установили на дне Байкала два новых блока нейтринного телескопа
Глава Бурятии увеличил доход за год
Пять сотрудников Селенгинского ЦКК отравились газом
смотреть все
Сибирь #Бурятия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Фильмы с реальной историей Чернобыльской АЭС
26.04.2022 00:50
info.sibnet.ru
Как обменять минуты Tele2 на фильмы Wink
24.04.2022 23:46
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
40
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
20
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали»