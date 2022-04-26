Космические туристы вернулись на Землю

Первый туристический экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю, следует из трансляции приземления.

Астронавты приводнились во Флориде. Четверо членов экипажа извлечены из многоразового пилотируемого корабля, их самочувствие нормальное. CrewDragon расстыковался с МКС 24 апреля.

Полет проходил в рамках коммерческой миссии Axiom-1. Стоимость полета оценивается в 55 миллионов долларов на человека. Изначально экипаж должен был провести на МКС десять дней, однако они задержались на станции еще на шесть дней.

В состав экипажа входили 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Командиром корабля был сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа.